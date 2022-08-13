Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Музыка на Свободе
Подписаться
Музыка на Свободе

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Музыка на Свободе. Классика пацифизма. Артемий Троицкий поднимает флаг мира

Музыка на Свободе. Классика пацифизма. Артемий Троицкий поднимает флаг мира
Embed
Музыка на Свободе. Классика пацифизма. Артемий Троицкий поднимает флаг мира

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00
Скачать медиафайл

Война в Украине сделала актуальной классику антивоенного песенного жанра, и Артемий Троицкий представляет лучшее из накопленного в этом отношении международной музыкальной культурой – в контексте российской военной агрессии. Звучат вечные композиции – от Джона Леннона до The Cranberries и Стинга.

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG