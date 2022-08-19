ISW: Россия впервые за полтора месяца не сообщила о продвижении в Украине

В ночь на пятницу и ранним утром 19 августа российские войска подвергли ракетным обстрелам несколько областей Украины, есть погибшие среди мирных жителей. Об этом сообщают местные власти.

В Харькове одна из ракет, как утверждается, попала в корпус образовательного учреждения. В результате обстрела города погибла женщина. 17 августа в результате удара по общежитию в Харькове погибли 17 человек.

Удары были нанесены также по городу Никополь в Днепропетровской области, есть разрушения жилых домов. Погиб 1 человек. В Николаеве, как утверждают местные власти, три ракеты попали в здания Черноморского национального университета имени Петра Могилы.

Больше всего погибших - 5 человек - за сутки в контролируемой Украиной части Донецкой области. Российские войска продолжают попытки наступать на города Соледар, Северск и Бахмут. При этом, как отмечает вашингтонский Институт изучения войны (ISW), впервые с 6 июля российские источники не сообщили о новых территориальных завоеваниях в Украине за последние сутки.

Накануне вечером сообщалось о пожаре и взрыве на складе боеприпасов в Белгородской области. Взрывы были зафиксированы также в аннексированном Крыму - в Керчи и в районе Севастополя. Российские власти утверждают, что системы ПВО сбили беспилотники. Украинские военные не подтвердили и не опровергли свою причастность к событиям в Белогородской области и Крыму.