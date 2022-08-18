В Керчи и Севастополе сработали системы противовоздушной обороны

Советник российского главы аннексированного Крыма Олег Крючков вечером 18 августа заявил в телеграме, что в Керчи сработала система противовоздушной обороны. В социальных сетях распространяется видео с, предположительно, противозенитной ракетой, которое, как утверждается, снято в городе вечером в четверг.

Керчь находится на востоке полуострова, в нескольких километрах от моста через Керченский пролив. Мост украинские власти называют потенциальной целью для нанесения удара.

Представитель назначенной России администрации в оккупированной Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что, по предварительной информации, на большом удалении от Крымского моста был сбит украинский дрон. Официального подтверждения этой информации нет.

Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме, — заявили государственному агентству ТАСС в пресс-службе Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань". Керчане стали писать, что видели в небе светлую дымовую полосу.

Крым.Реалии, со ссылкой на сообщения местных жителей, сообщает, что в во всём городе были слышны громкие звуки, похожие на взрывы. В домах задрожали стекла, сработали сирены автомобилей.

16 августа, в интервью газете The Guardian советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев считает Крымский мост законной целью, которая "должна быть уничтожена".

Очевидцы сообщают, что у опор моста расположены баржи с уголковыми отражателями, которые должны предотвратить удары по объекту. Однако согласно открытым источникам, у Украины сейчас нет оружия, которое могло бы нанести ему серьёзный вред. Кроме того, мост расположен в глубоком тылу.