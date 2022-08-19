Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Время Свободы

"Ему было скучно". Почему заключенные едут воевать в Украину

Информационный дайджест "Время Свободы", 19 августа

Embed
Время Свободы - Темы дня 19.08.2022
by Радио Свобода

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00
Скачать медиафайл

Владимир Зеленский дал понять, что его переговоры с Владимиром Путиным в нынешних условиях невозможны;

Почему Реджеп Эрдоган предпринимает такие активные посреднические усилия по урегулированию конфликта в Украине?

Согласившимся воевать в Украине заключенным российских колоний не выплачивается обещанное вознаграждение, сами они стремятся вернуться с фронта;

Военнослужащие из бригады российских войск, оккупировавшей село Андреевка под Киевом, подтверждают слова солдата Даниила Фролкина, рассказавшего о мародерстве и убийствах мирных жителей;

Приговоренная к административному аресту сотрудница екатеринбургского «Мемориала» Елена Шукаева объявила голодовку.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG