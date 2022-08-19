"Ему было скучно". Почему заключенные едут воевать в Украину

Владимир Зеленский дал понять, что его переговоры с Владимиром Путиным в нынешних условиях невозможны;

Почему Реджеп Эрдоган предпринимает такие активные посреднические усилия по урегулированию конфликта в Украине?

Согласившимся воевать в Украине заключенным российских колоний не выплачивается обещанное вознаграждение, сами они стремятся вернуться с фронта;

Военнослужащие из бригады российских войск, оккупировавшей село Андреевка под Киевом, подтверждают слова солдата Даниила Фролкина, рассказавшего о мародерстве и убийствах мирных жителей;

Приговоренная к административному аресту сотрудница екатеринбургского «Мемориала» Елена Шукаева объявила голодовку.

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