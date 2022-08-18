"Он хотел взять Киев за 4 дня". Как Запад отговаривал Путина от войны

В Киеве считают Керченский мост легитимной целью для ударов ВСУ;

Газета «Вашингтон пост» рассказала о попытках американской администрации предотвратить российскую агрессию против Украины и о предупреждениях о последствиях, которые получил Кремль;

Сотрудница екатеринбургского «Мемориала» Елена Шукаева приговорена к административному аресту за ролики Алексея Навального, размещенные ею в соцсетях 5 лет назад;

Почему в школах Казахстана отменили преподавание русского языка с первого класса;

Владимир Путин вновь заговорил о борьбе с алкоголизмом, Александр Лукашенко советует зачислять в штат предприятий кошек и котов;

Власти «ДНР» планируют использовать в самопровозглашенной республике труд рабочих из Северной Кореи.

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