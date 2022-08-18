"Он хотел взять Киев за 4 дня". Как Запад отговаривал Путина от войны

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Газета «Вашингтон пост» рассказала о попытках американской администрации предотвратить российскую агрессию против Украины и о предупреждениях о последствиях, которые получил Кремль;
Сотрудница екатеринбургского «Мемориала» Елена Шукаева приговорена к административному аресту за ролики Алексея Навального, размещенные ею в соцсетях 5 лет назад;
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