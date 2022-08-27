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Музыка на Свободе
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Музыка на Свободе

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live "Детям до..." Артемий Троицкий, эротика и музыка

"Детям до..." Артемий Троицкий, эротика и музыка
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"Детям до..." Артемий Троицкий, эротика и музыка

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«Музыка на Свободе» закрывает отпускной и открывает новый сезон ценными научными изысканиями. Их предмет - эротика и сексуальность в эстрадной и рок-н-ролльной упаковках. Артемий Троицкий, крупный знаток предмета, рассматривает сходства и различия американской, французской и итальянской традиций

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