"Детям до..." Артемий Троицкий, эротика и музыка

«Музыка на Свободе» закрывает отпускной и открывает новый сезон ценными научными изысканиями. Их предмет - эротика и сексуальность в эстрадной и рок-н-ролльной упаковках. Артемий Троицкий, крупный знаток предмета, рассматривает сходства и различия американской, французской и итальянской традиций