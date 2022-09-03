«Музыка на Свободе» закрывает отпускной и открывает новый сезон ценными научными изысканиями. Их предмет - эротика и сексуальность в эстрадной и рок-н-ролльной упаковках. Артемий Троицкий, крупный знаток предмета, рассматривает сходства и различия американской, французской и итальянской традиций
Другие материалы
-
03 сентября 2022
"Детям до..." Артемий Троицкий, эротика и музыка
-
27 августа 2022
Поп-синтетика: на заре. Артемий Троицкий помнит "Ионику"
-
13 августа 2022
Домашняя бельгийская кухня. Артемий Троицкий улавливает странное
-
06 августа 2022
Деревья говорят без слов. Артемий Троицкий и аризонская мечта
-
-