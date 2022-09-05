Людмила Ваннек: "Дальнобойщики слушают по радио украинские сказки"
В Чехии много беженок, им нужно свое радио. Они не знают, куда обратиться, где они могут получить документы, медицинскую помощь, устроить детей в детский садик и получить медицинскую помощь. Наша философия – обеспечить их информацией и поддержкой. А еще мы ставим в эфире украинскую музыку и сказки
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