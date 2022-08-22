"Давняя идея пошла в ход". Испанский газопровод из Алжира

Может ли состояться встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина в рамках саммита G-20 на Бали?

В Подмосковье убита дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарья;

Испания планирует построить газопровод из Алжира, чтобы уменьшить зависимость Европы от российского газа;

В результате засухи на Дунае стали видны остовы германских военных кораблей, затопленных в 1944 году.

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