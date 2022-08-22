"Давняя идея пошла в ход". Испанский газопровод из Алжира

Может ли состояться встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина в рамках саммита G-20 на Бали?
В Подмосковье убита дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарья;
Испания планирует построить газопровод из Алжира, чтобы уменьшить зависимость Европы от российского газа;
В результате засухи на Дунае стали видны остовы германских военных кораблей, затопленных в 1944 году.
Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.