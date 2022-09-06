Дороги к свободе. Павел Климкин о том, как война России против Украины меняет мир
Как меняется отношение Запада к России и Украине? Достаточна ли западная поддержка Украины? В чем должна заключаться победа Украины? Виталий Портников беседует с министром иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павлом Климкиным.
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