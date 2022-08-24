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Время Свободы

"Неизвестная" статья бюджета. Кто платит за "именные" батальоны?

Информационный дайджест "Время Свободы", 24 августа

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Время Свободы - Темы дня 24.08.2022
by Радио Свобода

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Украина отмечает День государственной независимости.

Исполнилось ровно полгода со дня начала полномасштабной агрессии России против Украины.

По делу о "дискредитации российской армии" задержан бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Депутат петербургского ЗАКСа Борис Вишневский пытается выяснить, из каких средств производятся единовременные выплаты контрактникам "именных" батальонов, направляемых воевать в Украину.

Дочь российского сенатора Эдуарда Исакова уехала в Грузию, отмежевавшись от заявлений отца в поддержку войны против Украины.

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