Парафраз нацизма. Слуцкий обратился к гитлеровской риторике?

Россия обвинила украинские спецслужбы в убийстве Дарьи Дугиной;
В Украине ожидают усиления российских ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры страны;
Проведение в Мариуполе властями "ДНР" "трибунала" над украинскими военнопленными исключит всякую возможность мирных переговоров между Киевом и Москвой;
Против ведущих ютьюб-канала "Популярная политика" возбуждено дело о "дискредитации российской армии".
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