Парафраз нацизма. Слуцкий обратился к гитлеровской риторике?

Россия обвинила украинские спецслужбы в убийстве Дарьи Дугиной;

В Украине ожидают усиления российских ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры страны;

Проведение в Мариуполе властями "ДНР" "трибунала" над украинскими военнопленными исключит всякую возможность мирных переговоров между Киевом и Москвой;

Против ведущих ютьюб-канала "Популярная политика" возбуждено дело о "дискредитации российской армии".

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