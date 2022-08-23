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Время Свободы

Парафраз нацизма. Слуцкий обратился к гитлеровской риторике?

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий

Информационный дайджест "Время Свободы", 23 августа

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Время Свободы - Темы дня 23.08.2022
by Радио Свобода

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Россия обвинила украинские спецслужбы в убийстве Дарьи Дугиной;

В Украине ожидают усиления российских ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры страны;

Проведение в Мариуполе властями "ДНР" "трибунала" над украинскими военнопленными исключит всякую возможность мирных переговоров между Киевом и Москвой;

Против ведущих ютьюб-канала "Популярная политика" возбуждено дело о "дискредитации российской армии".

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