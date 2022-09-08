1. Соревнование российских губернаторов по заманиванию в контрактники 2. Что на фронте? Алексей Арестович отсылает за информацией к рос.пропагандистам 3. База Рамштайн и новый пакет поддержки Украины Обсуждают военные эксперты: Юрий Федоров, Игорь Романенко, Алексей Коваленко
Другие материалы
-
08 сентября 2022
Лицом к событию. Фронт. Почему приуныла пропаганда
-
07 сентября 2022
Лицом к событию. Россия "ничего не потеряла"?
-
06 сентября 2022
Лицом к событию. "Он очень не любит людей"
-
05 сентября 2022
Лицом к событию. Кремль жмет на газ
-
02 сентября 2022
Лицом к событию. "Лишить Путина возможности вести войну"
-
01 сентября 2022
Лицом к событию. Путин под боком у Каспарова