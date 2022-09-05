Цитаты Свободы. Режиму еще есть куда бить

Ивану Сафронову дали 22 года колонии. Евгения Альбац уехала из России. Виталия Манского объявили в розыск
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