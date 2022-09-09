Лицом к событию. Безумное голосование

А вы знали, что в России выборы? А вас вообще это хоть как-то волнует? А вы в курсе, что ЦИК РФ должна памятник поставить Навальному и его команде, что они о этих выборах помнят? В эфире: Михаил Лобанов, Аббас Галямов, Денис Шендерович