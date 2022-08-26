"Я очень добрый человек, но я рада, если кто-то пострадал у них там, как мне – так и им. Я не могу взять ружье или автомат, потому что не обучена этому, но я рада, что таким образом этот снаряд показал им мою боль и мою ненависть к ним". Жители Украины, пострадавшие от российской агрессии, в обмен на пожертвования ВСУ просят украинских артиллеристов делать надписи на снарядах. "За Винницу", "За Еленовку", "За родину", "За дедушкин дом", "За дядю Андрея"…