Ядерный шантаж Кремля. Почему обесточена Запорожская АЭС

Захваченная российскими войсками Запорожская атомная электростанция была впервые за время своей работы полностью обесточена;

Владимир Путин подписал указ об увеличении численности российской армии до более чем двух миллионов человек;

Оппозиционному политику Евгению Ройзману, против которого возбуждено дело о дискредитации Вооруженных сил России, в качестве меры пресечения выбран запрет на определенные действия;

Бывший военнослужащий 64-й бригады российских войск, оккупировавшей в марте город Буча, – о том, почему наступление на Киев полностью провалилось;

Расследование "Важных историй" – дочь Владимира Путина Катерину Тихонову в частных поездках сопровождали сотрудники службы безопасности президента;

Партийная карьера сына Дмитрия Медведева Ильи – расследование "Настоящего времени" и "Медузы".

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