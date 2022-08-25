"Война в Крыму началась, в Крыму она должна и закончиться"

Владимир Зеленский призвал страны ООН остановить российский режим, несущий, по его мнению, угрозу всему миру;
Более 20 человек, включая нескольких детей, погибли в результате ракетного обстрела станции Чаплино в Днепропетровской области;
Соединенные Штаты объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму в 3 миллиарда долларов;
Сценарии дальнейшего хода агрессии России против Украины.
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