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Время Свободы

"Война в Крыму началась, в Крыму она должна и закончиться"

Информационный дайджест "Время Свободы", 25 августа

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Время Свободы - Темы дня 25.08.2022
by Радио Свобода

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Владимир Зеленский призвал страны ООН остановить российский режим, несущий, по его мнению, угрозу всему миру;

Более 20 человек, включая нескольких детей, погибли в результате ракетного обстрела станции Чаплино в Днепропетровской области;

Соединенные Штаты объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму в 3 миллиарда долларов;

Сценарии дальнейшего хода агрессии России против Украины.

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