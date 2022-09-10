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Привет с Великих озёр. Артемий Троицкий ищет точный перевод

Привет с Великих озёр. Артемий Троицкий ищет точный перевод
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Привет с Великих озёр. Артемий Троицкий ищет точный перевод

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Артемий Троицкий отправляет нас в Чикаго, город непростой судьбы, знавший взлёты и падения. Именно в Чикаго функционирует независимая фирма звукозаписи Drag City, работающая с исполнителями стиля пост-рок. В каталоге Drag City, помимо собственно пост-рока, обосновалось и много других нонконформистов

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