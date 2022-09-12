Ярослав Горбаневский: Если все сводится к войне - это уже победа смерти

Франция традиционный любит Россию. У французов была мысль о том, что не может Россия быть виновата в этом нападении, им хотелось в это верить. Если говорят только о войне, то это значит, что где-то Путин уже победил, ведь на войне не нужны ни художники, ни поэты, разве что пропагандисты