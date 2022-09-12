Последствия отступления войск РФ. В эфире Владимир Милов и Юрий Федоров. ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Другие материалы
-
12 сентября 2022
Лицом к событию. Цена поражения
-
09 сентября 2022
Лицом к событию. Государственный изменник
-
08 сентября 2022
Лицом к событию. Фронт. Почему приуныла пропаганда
-
07 сентября 2022
Лицом к событию. Россия "ничего не потеряла"?
-
06 сентября 2022
Лицом к событию. "Он очень не любит людей"
-
05 сентября 2022
Лицом к событию. Кремль жмет на газ