США перенесли запуск сверхтяжёлой ракеты на лунную орбиту

Технические проблемы помещали сегодняшнему запуску сверхтяжёлой ракеты-носителя SLS с кораблём "Орион" отправиться к Луне с космодрома на мысе Канаверал во Флориде (США). Миссия ранее получила название "Артемида - 1". Трансляцию в режиме реального времени вело Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

Цель полёта – подвергнуть SLS, считающуюся самой мощной ракетой в мире, стресс-тесту во время реальной работы, прежде чем она будет признана готовой к перевозке астронавтов.

Беспилотный модуль "Орион" должен провести шесть недель на орбите Луны, после чего вернётся обратно на Землю.

В случае успеха миссии астронавты отправятся на орбиту Луны уже в 2024 году. Ещё через год планируется отправить миссию с высадкой на спутник. В последний раз человек был отправлен к Луне в 1972 году, на корабле "Аполлон-17". Конечная цель миссии "Артемида" - установление долгосрочного присутствия человека на Луне.

Американская программа по возвращению человечества на Луну была свёрнута при президенте Бараке Обаме. Её перезапустили по распоряжению президента Дональда Трампа в 2019 году. В 2021 году президент Джо Байден призвал Конгресс увеличить финансирование НАСА. Программа уже обошлась американскому бюджету по меньшей мере в 37 миллиардов долларов.