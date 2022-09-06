Дороги к свободе. Андрей Коболев об энергетической ситуации в Украине и Европе

Как изменялись энергетические взаимоотношения Украины и России? Как "Нафтогазу" удалось отказаться от российских поставок? Почему в Европе не прислушивались к предупреждениям из Киева? Виталий Портников беседует с бывшим председателем правления "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.