Дороги к свободе. Андрей Коболев об энергетической ситуации в Украине и Европе
Как изменялись энергетические взаимоотношения Украины и России? Как "Нафтогазу" удалось отказаться от российских поставок? Почему в Европе не прислушивались к предупреждениям из Киева? Виталий Портников беседует с бывшим председателем правления "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.
Другие материалы
-
-
-
30 августа 2022
Дороги к свободе. Крым, "Крымская платформа" и крымские "хлопки"
-
-
02 августа 2022
Дороги к свободе. Россию хотят признать государством-террористом
-