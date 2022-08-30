Пентагон: России, скорее всего, не удастся увеличить численность армии

Российские власти испытывают большие трудности в попытках увеличить численность армии, потерявшей десятки тысяч военнослужащих в ходе вторжения в Украину. Указ Владимира Путина об увеличении числа военнослужащих до 1 миллиона 150 тысяч человек, скорее всего, не будет выполнен, заявил в понедельник на встрече с репортерами непоименованный высокопоставленный представитель Пентагона.

"Эта попытка вряд ли будет успешной, поскольку в прошлом России не удавалось достичь запланированной численности армии и ее мощи... В действительности, до вторжения в Украину недоукомплектованность армии, возможно, составляла 150 тысяч военнослужащих", - подчеркнул представитель Пентагона. По его словам, многие из вновь нанятых по контракту военнослужащих - старшего возраста, физически неподготовлены для несения службы и плохо обучены. Эти и другие факты заставляют аналитиков Пентагона делать вывод о том, что усилия по увелить численность военнослужащих не приведут к повышению боеспособности российской армии.

В начале августа заместитель министра обороны США Колин Кол оценил российские потери на поле боя в Украине в 70-80 тысяч человек убитыми и ранеными.

В ответ на вопрос о сообщениях о начавшемся наступлении украинской армии в районе Херсона, появившихся в понедельник, представитель Пентагона отказался пока характеризовать действия украинской армии как контрнаступление, заявив, что обстановка прояснится в течение 24-36 часов. Тем не менее, он отметил, что в течение некоторого времени украинское командование перебрасывало подкрепления в этот регион.