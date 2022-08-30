За данные из интернета. Ивана Сафронова хотят посадить на 24 года

Наступление украинских войск на Херсон;
Обвинение требует для бывшего советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова 24 года колонии по обвинению в государственной измене;
Оппозиционный политик Леонид Гозман приговорен к 15 суткам административного ареста за сравнение Сталина с Гитлером;
Неонацисты и российские пропагандисты. С кем связан наемник Игорь Мангушев, призывавший убивать украинцев с черепом в руках;
Министры иностранных дел стран ЕС обсуждают ограничения на выдачу виз россиянам;
Спортивный сезон в изолированной России и в воюющей Украине.
Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.