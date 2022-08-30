За данные из интернета. Ивана Сафронова хотят посадить на 24 года

Наступление украинских войск на Херсон;

Обвинение требует для бывшего советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова 24 года колонии по обвинению в государственной измене;

Оппозиционный политик Леонид Гозман приговорен к 15 суткам административного ареста за сравнение Сталина с Гитлером;

Неонацисты и российские пропагандисты. С кем связан наемник Игорь Мангушев, призывавший убивать украинцев с черепом в руках;

Министры иностранных дел стран ЕС обсуждают ограничения на выдачу виз россиянам;

Спортивный сезон в изолированной России и в воюющей Украине.

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