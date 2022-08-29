Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Время Свободы

"АпокалИпсис" российской политики. Медведев обратился к Библии

Дмитрий Медведев, коллаж

Информационный дайджест "Время Свободы", 29 августа

Embed
Время Свободы - Темы дня 29.08.2022
by Радио Свобода

No media source currently available

0:00 0:27:29 0:00
Скачать медиафайл

Россия перебрасывает резервы в районы боевых действий в Украине;

Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу заявил, что отказ Украины от членства в НАТО "уже недостаточное условие" для прекращения войны;

Московский международный кинофестиваль проходит без западных звезд, с программы сняты фильмы, созданные при участии тех, кто выступил против войны;

Пражская выставка "Сандармох: место, где у деревьев есть лица" напоминает о судьбе осужденного в России историка Юрия Дмитриева. В России эту выставку провести не удалось.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG