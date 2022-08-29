"АпокалИпсис" российской политики. Медведев обратился к Библии

Россия перебрасывает резервы в районы боевых действий в Украине;

Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу заявил, что отказ Украины от членства в НАТО "уже недостаточное условие" для прекращения войны;

Московский международный кинофестиваль проходит без западных звезд, с программы сняты фильмы, созданные при участии тех, кто выступил против войны;

Пражская выставка "Сандармох: место, где у деревьев есть лица" напоминает о судьбе осужденного в России историка Юрия Дмитриева. В России эту выставку провести не удалось.

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