"АпокалИпсис" российской политики. Медведев обратился к Библии

Россия перебрасывает резервы в районы боевых действий в Украине;
Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу заявил, что отказ Украины от членства в НАТО "уже недостаточное условие" для прекращения войны;
Московский международный кинофестиваль проходит без западных звезд, с программы сняты фильмы, созданные при участии тех, кто выступил против войны;
Пражская выставка "Сандармох: место, где у деревьев есть лица" напоминает о судьбе осужденного в России историка Юрия Дмитриева. В России эту выставку провести не удалось.
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