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"Отношение к россиянам изменилось"

"Отношение к россиянам изменилось"
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"Отношение к россиянам изменилось"

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"У меня изменилось отношение к мирным гражданам России. Поначалу я действительно думал, что они не виноваты в этом всем, виноват только их президент. Но сейчас я думаю, что виноваты они все. У вас в Инстаграме есть фото моей окровавленной обуви. И люди из России пишут, что это очень легко подстроить, что это краска". 16-летний Давид Анабекян был ранен в Мариуполе, когда город обстреливали российские войска. Удар пришелся по спортивной площадке, где Давид играл с друзьями в футбол.

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