"Я не хотела жить в стране, которая разрушила мою жизнь"

"Они мне говорили: "Ты теперь – не украинка, ты русская. Мариуполь – это теперь Россия, а не Украина". Я отвечаю: "Если его захватили, это не означает, что я русская. Я родилась в Украине. Я – украинка". Эта страна за войну, весь мой город разбомбила, всю жизнь мою. Она убила моих животных. У меня была собака. Щенку было где-то 4 месяца до войны. Я постоянно представляла, как я буду с ним гулять". Семья школьницы Доминики Белой бежала из уничтоженного Мариуполя в Россию, но жить там не смогла и вернулась в Украину.