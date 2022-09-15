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Лицом к событию. Оккупация и коллаборация

Лицом к событию. Оккупация и коллаборация
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Лицом к событию. Оккупация и коллаборация

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В чем особенности коллаборации/коллаборационизма современной российско-украинской войны? Как видоизменялись эти явления от Второй мировой и до наших дней? Обсуждают публицист Леонил Швец и историк Никита Петров.

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