Лицом к событию. Оккупация и коллаборация

В чем особенности коллаборации/коллаборационизма современной российско-украинской войны? Как видоизменялись эти явления от Второй мировой и до наших дней? Обсуждают публицист Леонил Швец и историк Никита Петров.
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