Искусство под арестом. Мировой арт-рынок без русских олигархов

Война сказывается и на мировом арт-бизнесе. России объявлен культурный бойкот. Что теперь будут выставлять российские галереи, увидит ли российская публика картины из зарубежных собраний? Среди российских олигархов, попавших под санкции, немало крупных коллекционеров. Что будет с их коллекциями?