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Искусство под арестом. Мировой арт-рынок без русских олигархов

Искусство под арестом. Мировой арт-рынок без русских олигархов
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Искусство под арестом. Мировой арт-рынок без русских олигархов

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Война сказывается и на мировом арт-бизнесе. России объявлен культурный бойкот. Что теперь будут выставлять российские галереи, увидит ли российская публика картины из зарубежных собраний? Среди российских олигархов, попавших под санкции, немало крупных коллекционеров. Что будет с их коллекциями?

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