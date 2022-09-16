Искусство под арестом. Мировой арт-рынок без русских олигархов

Война сказывается и на мировом арт-бизнесе. России объявлен культурный бойкот. Что теперь будут выставлять российские галереи, увидит ли российская публика картины из зарубежных собраний? Среди российских олигархов, попавших под санкции, немало крупных коллекционеров. Что будет с их коллекциями?
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#CancelRussia: "Большая культура кончилась"