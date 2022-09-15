Лицом к событию. Кремлевская перегруппировка

Политические последствия поражения. В эфире Игорь Яковенко и Михаил Самусь. ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Другие материалы
-
15 сентября 2022
Лицом к событию. Оккупация и коллаборация
-
14 сентября 2022
Лицом к событию. Специальная выборная операция в России
-
13 сентября 2022
Лицом к событию. Кто помогает Путину-2
-
12 сентября 2022
Лицом к событию. Цена поражения
-
09 сентября 2022
Лицом к событию. Государственный изменник
-
08 сентября 2022
Лицом к событию. Фронт. Почему приуныла пропаганда