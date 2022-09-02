Токаевское "обнуление". Зачем Казахстану досрочные выборы

МАГАТЭ рассматривает возможность сделать постоянным присутствие экспертов агентства на Запорожской АЭС;

Можно ли избежать участия детей в введенных в России в средних школах классных часов «Разговор о важном»;

В Казахстане состоятся досрочные парламентские и президентские выборы;

Михаилу Саакашвили будет проведена медицинская экспертиза, по итогам которой он может быть отправлен в зарубежную психиатрическую клинику;

Администрации президента США Джо Байдена выполнит обещание списать долги по кредитам на образование.

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