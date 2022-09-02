Токаевское "обнуление". Зачем Казахстану досрочные выборы

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В Казахстане состоятся досрочные парламентские и президентские выборы;
Михаилу Саакашвили будет проведена медицинская экспертиза, по итогам которой он может быть отправлен в зарубежную психиатрическую клинику;
Администрации президента США Джо Байдена выполнит обещание списать долги по кредитам на образование.
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