Путаясь в рукавах дельты. Артемий Троицкий вспоминает блюз

Артемий Троицкий совершает музыкальное паломничество на юг США, в Delta Blues Museum города Кларксдейл, он отоварился двойным альбомом "Признание в блюзе", куратором которого выступили Rolling Stones. Тут и Мадди Уотерс, и Роберт Джонсон, и Хаулин Вулф. Теперь и вы узнаете, откуда растёт трава!
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