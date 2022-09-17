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Путаясь в рукавах дельты. Артемий Троицкий вспоминает блюз

Путаясь в рукавах дельты. Артемий Троицкий вспоминает блюз
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Путаясь в рукавах дельты. Артемий Троицкий вспоминает блюз

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Артемий Троицкий совершает музыкальное паломничество на юг США, в Delta Blues Museum города Кларксдейл, он отоварился двойным альбомом "Признание в блюзе", куратором которого выступили Rolling Stones. Тут и Мадди Уотерс, и Роберт Джонсон, и Хаулин Вулф. Теперь и вы узнаете, откуда растёт трава!

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