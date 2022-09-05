Скованные большой цепью. В России снова используют кандалы

В Самаре подсудимых по тяжким статьям стали доставлять на судебные заседания не только в наручниках, но и в кандалах. О применении такой практики в других городах пока неизвестно. В прошлом году МВД России, которое осуществляет конвоирование подсудимых в здания судов, закупило почти 15 тысяч таких кандалов.

Что-то случилось в Ростове-на-Дону

Конвоиры сказали, что есть приказ, но они не знают, какой

– Мои клиенты являются потерпевшими. Их несколько лет назад осудили за сбыт наркотических средств. Теперь судят сотрудников [МВД], которые фальсифицировали [против моих клиентов] уголовные дела. При этом полицейские-подсудимые приходят в суд из дома, а часть потерпевших, которые ещё не отсидели свои сроки, привозят в суд в кандалах, – рассказывает Радио Свобода адвокат Эльдар Гароз о судебном процессе, в котором он участвует в Самаре.

Современные кандалы – это наручники, надетые на руки, ещё одни металлические браслеты, сковывающие ноги, и тонкая, но прочная цепь, их соединяющая.

– Конвоиры сказали, что есть приказ, но они не знают, какой. Что-то там в Ростове-на-Дону случилось – нападение на конвой – но кандалы надевают в Самаре. Кандалы все новенькие, блестящие, – добавляет Гароз.

Адвокат Яна Гельмель также рассказала Радио Свобода, что пока столкнулась с применением кандалов только в Самаре. Она направила на это жалобы в МВД и прокуратуру, но ответы до сих пор не получила.

Гельмель говорит, что её доверитель ранее был судим за разбой. В Самаре, по ее словам, он заступился за секс-работницу, которую притеснял сутенер. В результате на клиента Гельмель и его приятеля завели уголовное дело о разбое и вымогательстве. Их возят на суд в кандалах, хотя они не являются осужденными. В кандалах везут от СИЗО до зала суда и обратно, на заседаниях судов они без кандалов, уточняет адвокат.

В пресс-службе УМВД по Самарской области Радио Свобода сказали, что не смогут по телефону прокомментировать ситуацию, но предложили ознакомиться с публикациями о проблеме в местных медиа.

В региональных изданиях Самары действительно есть материалы о том, что для конвоирования стали использовать кандалы на процессах по тяжким и особо тяжким преступлениям. В Самарской области такой приказ у полицейских появился из-за событий в Ростове-на-Дону в июне нынешнего года. Там подозреваемый в нападениях на инкассаторов Иван Костюков заточкой ранил конвоира, отнял у него пистолет и устроил перестрелку с полицейскими.

Сложно давать прогнозы

Случаи использования кандалов, которые они видели, касались осужденных пожизненно или подозреваемых в убийствах

Этапирование заключенных, подследственных и подсудимых регламентируется в России документами с грифом для служебного пользования. В распоряжении Радио Свобода есть такой приказ МВД 2006 года. Там кандалы не упоминаются вовсе, а даже применение наручников при перевозке "контингента»" рекомендуется только, если перевозимый склонен к побегу, особо опасный преступник или осужден пожизненно.

Опрошенные Радио Свобода правозащитники, адвокаты и бывшие сотрудники полиции говорят, что случаи использования кандалов, которые они видели, касались осужденных пожизненно или подозреваемых в убийствах. Адвокат Ирина Бирюкова рассказала Радио Свобода, что подала жалобу в ЕСПЧ на перевозку в кандалах в интересах одного из пожизненно осужденных. Решение по этой жалобе еще не вынесено.

Игорь – администратор русскоязычной группы в соцсетях, посвященной наручникам. Обладает энциклопедическими знаниями по этому вопросу. Он говорит, что в России кандалы запретили ещё в начале XX века, но сейчас их вновь начинают использовать в разных странах мира.

Зачем полицейским понадобилось столько "средств ограничения подвижности", МВД публично не комментировало

– В России перенимают опыт ряда зарубежных стран по использованию кандалов. В настоящее время наиболее широко кандалы используются в США и Канаде. Используются также в ряде стран Латинской Америки (Бразилия), Польше, Болгарии, Германии, Китае, Тайване. Современные российские наручники и кандалы с точки зрения функциональности и травматичности находятся на уровне среднеевропейских изделий, иногда, правда, уступая им по аккуратности изготовления.

Единственная странная особенность российских производителей наручников и кандалов – невзаимозаменяемость ключей. Практически во всех странах наручники открываются одним стандартным ключом, максимум их две-три разновидности. В России число типов ключей более десятка, – рассказывает он.

Крупную закупку кандалов МВД произвело весной 2021 года. Тогда на кандалы потратили почти 70 миллионов рублей, было куплено чуть менее 15 тысяч кандалов. Зачем полицейским понадобилось столько "средств ограничения подвижности", МВД публично не комментировало.

Я не думаю, что кандалы станут применять массово

– Кандалы не применяют широко, в наших реалиях это выглядит диковато. Жалобы могут быть на бесчеловечное отношение. Руководители на местах сто раз подумают, стоит ли оно того. Хотя при перевозке действительно опасных преступников такие спецсредства нужны. Я не думаю, что кандалы станут применять массово. Хотя кто знает: сейчас вообще сложно давать прогнозы, – рассказывает собеседник Радио Свобода, служивший в МВД.