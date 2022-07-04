"Новости из 1930-х". Соцсети о смерти арестованного ФСБ физика

Полиция в новосибирском Академгородке ликвидировала стихийный мемориал памяти ученого Дмитрия Колкера, который умер 3 июля в московском следственном изоляторе "Лефортово" через три дня после ареста по делу о госизмене.

30 июня сотрудники ФСБ задержали Колкера, хотя у него была последняя стадия рака, и увезли в тюрьму прямо из клиники. Госизменой органы посчитали лекции Колкера, прочитанные им несколько лет назад китайским студентам.

На фото выше Колкер как раз читает лекцию в КНР четыре года назад. Как он выглядел за день до ареста, видно на заглавной фотографии этой статьи.

Писать жалобу адвокату не пришлось: в воскресенье стало известно, что Дмитрий Колкер скончался.

Рустем Адагамов

Следователь ФСБ, конечно, знал в каком состоянии находится человек, которого он отправляет в камеру. Колкер умер фактически через несколько часов после того, как его перевезли в Лефортовское СИЗО. Это самое настоящее убийство.

Адвокат Багатурия

Не хочется портить никому воскресенье, но эта дикая новость требует всеобщего внимания.

Абстрагировавшись от смысла обвинения, не пытаясь оспаривать его обоснованность либо отсутствие таковой, отмечу лишь, что это - классический пример формализма при избрании меры пресечения глубоко больному человеку.

Явно же, что на аресте суду была продемонстрирована история его болезни, о ней точно говорила защита и, наверняка, вызванные ею лечащие врачи (ведь пациента забрали именно из больницы)! Но, как это было уже сотни раз в похожих, вопиющих ситуациях, никто не внял голосу разума...

Фактически речь идёт о преднамеренном причинении смерти под видом "халатности" (несмотря на то, что в 293 статье УК отсутствует умысел на убийство, здесь имеет место подобный юридический оксюморон!).

По крайней мере, именно такое уголовное дело я бы возбудил (с дальнейшей переквалификацией на 105-ю), чтобы возздать чересчур "холодно-разумным" коллегам по юридическому цеху. Потому что нельзя так людоедски работать, нельзя!

Общественный интерес здесь однозначно выше "чести мундира". Бастрыкин просто обязан отреагировать в своём жёстком стиле, ведь по факту случилась "правовая ятрогенка".

Владимир Осечкин

Внесудебный приговор, вынесенный учёному генералами ФСБ, приведён в исполнение в СИЗО-2 «Лефортово» - изоляторе центрального подчинения напрямую ФСБ. Руководитель Управления ФСИН, курирующего Лефортово и другие спецСИЗО, генерал ФСБ Вадим Баланин*, до этого руководивший Управлением Л ФСИН (ГУОДОП). Один из тех, кто контролировал пыточный конвейер.

Никто не ждал ничего хорошего от ареста больного учёного, но то, что он скончался уже через день, повергло блогеров в шок. Они поражаются жестокости российской правоохранительной системы.

Александр Минкин

Когда мирные люди гибнут на войне, это хотя бы понятно. Они — жертвы войны.

Но когда сознательно и с особой жестокостью человека убивают в "мирной Москве"...

И убийцы не бандиты, а (формально) самые важные защитники людей и закона: сотрудники ФСБ, прокуратуры и суда.

Это не я их дискредитирую. Это они дискредитируют страну.

Анатолий Несмиян

Задержанный ФСБ ученый Дмитрий Колкер, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета, умер. Ему было 54 года.

А потом с трибун будут разводить руками и вопрошать - почему в России утечка мозгов? А кто хочет умереть в тюрьме?

Адвокат Алхас Абгаджава

Вот ты - судья. Тебе следствие ФСБ притаскивает ходатайство о заключении под стражу человека с раком поджелудочной в 4 стадии. Причем, на этапе лечения, когда уже ни хирургия, ни химиотерапия ему уже не помогают и не помогут.

Нет, мы все умрем, это понятно. Но этот человек умрет в ближайшее время.

Вот ты, как судья, давая свою санкцию на этот арест, ты какие такие риски и опасности от этого человека предотвращал?

Он может скрыться? Куда? На тот свет?

Он может уничтожить доказательства?

Он может угрожать свидетелям?

Единственное, что он мог сделать, это побыть с родными перед смертью.

Вот ты вынес это решение, проверил ошибки в постановлении, огласил его, разъяснил права человеку.

Ты в глаза ему посмотрел? Лицо и внешность человека с раком в терминальной стадии очень красноречивы. Это не похоже на обычное недомогание.

Ок, ты выполнил задачу, снял мантию, повесил ее на крючок, пошел домой. Ты спал потом? Никаких сожалений?

А сейчас? Чем ты сейчас себя оправдываешь? А не страшно? Или судьи не болеют?

Очень многие считают, что причиной такого обращения с учёным стало желание бездушных следователей получить премию или повышение по службе.

Марина Литвинович

2 июля в 2:40 умер учёный Дмитрий Колкер, которого арестовали 30 июня и 1 июля отправили в СИЗО «Лефортово». Следователь ещё шутил про холодильник в камере, но Колкер питался через трубочку в вене. 4 стадия рака. По словам его близких, к моменту ареста Колкер уже не мог самостоятельно есть, «испытывал острые боли», «не всегда адекватно воспринимал окружающее» и принимал прописанные врачом сильнодействующие препараты. Ученый пробыл в Лефортово, получается, 1 день или даже меньше. И умер.

Хочется спросить судью Советского районного суда Новосибирска, чем он руководствовался, арестовав человека с 4 стадией рака до 29 августа 2022 года? Зная, что его повезут на самолете в Москву в Лефортово. Ведь онкология в 4-й стадии входит в перечень тяжелых заболеваний, при которых человека нельзя заключать под стражу!

«Гонка» следователей ФСБ за «палками», за отчетностью, когда в год нужно выдать определенное количество дел по «госизмене», «шпионажу» и приводит к тому, что к таким делам притягивают буквально «за уши», фальсифицируют, придумывают, тащат умирающих на нары, хватают учёных, блогеров, журналистов.

А тем временем госизмена - в Кремле и пора бы уже на это обратить внимание, пока страну совсем не угробили.

Андрей Десницкий

30 июня в Новосибирске арестовали прямо в больнице (четвертая стадия рака, внутривенное питание) заведующего лабораторией квантовых оптических технологий НГУ Дмитрия Колкера по обвинению в госизмене. Якобы еще в 2018 году на лекции в Китае он выдал гостайну китайским студентам.

Его арестовали не потому, что он ее выдал: перед лекцией ее содержание было проверено и заверено теми же органами, которые его теперь арестовали.

Его арестовали не потому, что мстили за протестную активность. Он ей не занимался.

Его арестовали даже не потому, что хотели подсидеть – ему жить в любом случае осталось недолго.

Его арестовали потому, что кто-то хотел выслужиться, раскрыть особо тяжкое преступление и получить новую звездочку на погоны.

Это к вопросу об импортозамещениях и технологических прорывах.

Дмитрий Колкер уже умер. В СИЗО. Вполне ожидаемый итог.

Сергей Смирнов

Чудовищная ситуация с новосибирским ученым Колкером, который после ареста умер в Лефортово на последней стадии рака. Как можно было забирать ученого, который не мог уже даже есть самостоятельно?!

Только вот, возможно, ситуация даже более чудовищная, чем нам кажется. Знали ли чекисты, что у Колкера терминальная стадия рака? Наверняка знали. Знали ли они, то он быстро умрет в СИЗО с таким заболеванием? Нет сомнений. Зачем же они это сделали?

А мне кажется ответ довольно простой. Статистика. Дела о госизмене сейчас просто золотые. Ключевой показатель эффективности. И каждый задержанный и обвиняемый очень значимый показатель для следователей. Вот в Новосибирске чекисты и решили, а зачем показатели портить? И так и так умрет, а нам на одного разоблаченного предателя больше. Премия к зарплате, звание. Может еще показания успеем взять.

Комментаторы уверены, что за смерть учёного никого не накажут, а может, даже и наградят.

Илья Вайсман

Следователь молодец. Успел зафиксировать свою активность по борьбе с "врагами народа и шпионами". Теперь орден получит, наверное.

З.А.

Запытать, добить заведомо невиновного... И все это ради немеренного жалованья и благ, ради досрочной и столь же немеренной пенсии, которая и не снится тем, кто работает. Никаких взглядов и убеждений, никакой морали или соблюдения даже собственных законов, ничего кроме холуйства и уверенности в полной безнаказанности при исполнении пожеланий начальства.

Особенно показательно жестокость следователей выглядит в ряду других событий последних месяцев. Блогеры говорят, что это лишь одно из многих свидетельством того, как российская власть относится к людям, в том числе и к собственным гражданам.

Илья Азар

Путин ведет войну не только с украинским народом, но и с русским, да и намного дольше, кстати

вот очередное напоминание.

Андрей Кураев

Чистая совесть - признак плохой памяти

"Многие восстают сегодня на Отечество наше. А Отечество наше не сделало никому ничего плохого".

Это из сегодняшней проповеди патр. Кирилла.

Что ж, если то "не-плохое", что с 24 февраля творит Отечество наше на Украине, вдруг станет происходить в нем самом, то это тоже будет не плохо?

А вот вчера в московском СИЗО умер задержанный накануне ФСБ Дмитрий Колкер. Туда 54-летнего физика, страдающего от онкологического заболевания, 30 июня увезли прямо из больницы по подозрению в государственной измене.

Доктор физико-математических наук, профессор Дмитрий Колкер заведовал лабораторией квантовых оптических технологий в Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН и Новосибирском государственном университете.

В этом деянии (в помещении Отечеством в СИЗО человека в терминальной стадии рака) тоже ведь нет ничего плохого?

Даже в сталинское годы "доходяг" Отечество отпускало на волю.

Евгений Савостьянов

Умиравшего от рака в Новосибирске физика Дмитрия Колкера задержали в больнице, арестовали, перевезли в Москву в СИЗО, оттуда в больницу, где он и умер.

На всё про всё - неделя.

Кто организовал такую изощренную смертную казнь? Напомню: невиновного человека.

Кто взял на душу этот смертный грех?

Кто за это ответит?

"Не даёт ответа..."

Зато эта трагедия одного человека не меньше, чем другая, одновременная трагедия целого народа, даёт ответ на вопрос писателя с Полтавщины: "Русь, куда ж несёшься ты?"

А так же и на другой вопрос: почему нестись туда вместе с Русью желающих нет?

Мрачный швец

Зло опознается по косвенным признакам.

Два дня назад в Новосибирске арестовали по подозрению в гос.измене физика Дмитрия Колкера. У него была четвертая стадия рака, зонд и он не мог уже питаться самостоятельно. Подняли с кровати, увезли в Лефортово.

Сегодня он умер.

Маленькая новость на фоне недавних обстрелов в Одессе и Кременчуге (Харькове, Краматорске, Николаеве, длинный, длинный список). За новостью - еще одна бессмысленная, страшная, мучительная смерть.

Зло всегда можно распознать по сочетанию запредельной жестокости и бессмысленности. И по отсутствию деления на своих и чужих - ему совершенно все равно, кого пожирать. И самые слабые, незащищенные - больные, дети, старики, бедняки - это первая его добыча. Оно первым делом пожирает самых слабых.

Я не могу уже месяц забыть видео с очень пожилой, слепой бабушкой, которая стоит во дворе своего разбомбленного дома и пытается набрать воды. Волонтер заходит за ней в дом, а в спальне нет половины стены. Кажется, это было снято в апреле где-то под Киевом, когда ночами был минус или около нуля.



Дети. старики, больные, просто обыкновенные люди - умирающие нипочему, кроме как для умножения страданий и смерти. Для умножения Зла - потому что Зло и есть страдания и смерть, не обусловленные естественным законами или случаем. За случаем или природой нет другой (человеческой) воли. За Злом она видна всегда.

.....

Людей, служащих Злу, тоже можно опознать. Им сейчас, в эти месяцы, вдруг стало "легко дышать". Они чувствуют на лице "очистительный радостный ветер". Они пишут "Мы сами совпали сами с собой. Мы отменили конец истории. Мы наконец выздоровели. Морок прошел." на фоне кровавых рек и почерневшего от дыма неба.

Если вы видите кого-то, кто стал лучше чувствовать себя на фоне чужой крови и смерти - не сомневайтесь в том, кто перед вами.

Многие пишут, что в Россию в полной мере вернулись 1930-е.

Ася Казанцева

Воскресное утро начинается с таких новостей: во-первых, из-за взрывов в Белгороде повреждено несколько домов и погибло несколько людей. Во-вторых, умер новосибирский ученый Дмитрий Колкер, которого несколько дней назад забрали из больницы в тюрьму, поскольку он ездил в Китай с лекциями о лазерах.

Само по себе ни то, ни другое не удивительно. Если развязать войну, то в войне будут погибать мирные жители по обе стороны границы (я легко представляю, что и до моей пятиэтажки дойдет). Если раскормить огромную машину репрессий, то ей надо будет все время питаться человеческим мясом и извлекать его отовсюду.

Удивительно другое: насколько все это звучит как новости из тридцатых-сороковых годов. Так вот живешь в пузыре, кажется кругом прогресс, наука, ценность человеческой жизни. Тем временем к власти в твоей стране приходят исторические реконструкторы, и начинают возрождать седую старину, шаг за шагом, играя одновременно за всех выдающихся злодеев прошлого. И добиваются в этом больших успехов, и песня «500» с каждым днем все больше становится единственным реалистичным описанием повседневности.

Андрей Зубов

БОЛЬШОЙ ТЕРРОР

Арест в больнице умирающего от рака ученого Дмитрия Колкера, его перемещение в СИЗО и смерть арестованного через 48 часов - ужасающее преступление ФСБ. Даже если действительно ученый передал какие-то свои знания Китаю, это вовсе не причина сокращать последние часы его жизни. Арест доктора физико-математических наук Колера- как минимум свидетельство бесчеловечности. Но, думаю, цель ареста умирающего человека - иная - запугивание коллег.

Нас ничто не остановит, как бы утверждают сотрудники печально известной террористической организации ВЧК-ФСБ (все промежуточные аббревиатуры опускаю). На фоне тяжкой, глубоко преступной войны в Украине путинской власти важно молчание противников режима и восторженные крики всех остальных.

О восторженных криках заботится отвратительная в своей оголтелости пропаганда, варьирующаяся от отобранной и дозированной правды (скажем, канал mail.ru), до откровенной лжи. Пропагандистов никто в фейках не обвиняет. Для них запуск фейков - это жизнь и профессия.

"Если бы Россия не напала на Украину, Украина напала бы на Россию" - в это безумное суждение верят миллионы. "Западу нужны наши богатства" - бедная русская провинция верит и в это. "Русские никогда не нападали, только защищались. И сейчас защищаются от Запада, который всегда ненавидел нас" - и в это правнуки союзников по Антанте, внуки союзников по антигитлеровской коалиции, кто сами ели немецкую тушенку в 1990-е, верят от всего сердца. "В Киеве фашисты и националисты, наркоманы и олигархи всем заправляют" - верят и в эту галиматью.

А те кто не верят, должны молчать. Иначе суд и расправа - тюрьма и лагеря, пытки и, если не повезет, как коллеге Дмитрию Колкеру - смерть. Арестовывают десятками, штрафуют тысячами. Мы привыкли, что Большой Террор это 1937-38 годы, пуля в затылке у сотен тысяч невинно обвиненных. Но цель террора не убийство. Цель террора - запугивание. Чтобы молчали в тряпочку, чтобы голову не смели поднять. Если этой цели можно достичь без уничтожения "человеческого материала" - тем лучше.

Достигают ли этой цели путинцы в России сейчас? - Достигают. Общество безмолвно. Близкие люди порой даже страшатся делиться друг с другом своими мыслями. Народ России одурачен пропагандой и запуган ФСБ, Центром "Э" и прочими подобными структурами.

Многие верят, что смельчаки, выходящие на площадь или говорящие громко "НЕТ ВОЙНЕ!" действительно иностранные агенты.

Это на долго? - До тех пор, пока власть будет оставаться в руках партии войны, скажем так. Оружия против лжи и страха при тотальном контроле за судами и телевидением внутри страны нет. Это ясно надо сознавать.

Но выход все же есть - это хранение себя, своего ума и сердца, это победа над страхом внутри себя, даже если за это приходится платить высокую цену. Это - свободное слово правды в стране, скованной ложью.

Опыта нам не занимать. Среди нас действовал Андрей Сахаров, среди нас Александр Солженицын призвал "Жить не по лжи".

Нас пугают и нам страшно. Но на фронте тоже очень страшно, но если бы воины дали волю своему страху, они не могли бы победить рвущегося к столице врага.

Победить ложь здравым рассуждением и сопоставлением фактов, благо в век интернета их легче собрать, чем в век радио и глушилок, но и тогда ведь собирали правду по крупицам и делали выводы так, что в 1990-м на улицы городов СССР вышли миллионы против коммунистической диктатуры.

Победить страх мужеством, проистекающим из здравого рассуждения и самоуважения. Всё это возможно. И в этом залог нашей победы. Победили в 1990 - победим и сейчас. Но сейчас мы уже не отдадим нашу победу тем, кто лжет нам и запугивает нас сегодня.

Кирилл Мартынов

Убийство ученого Дмитрия Колкера, арестованного в Новосибирске по подозрению в госизмене, вывезенного в Москву, несмотря на тяжёлую форму рака, и умершего в Лефортово на следующий день, это сталинская эстетика в полной мере. Есть ли здесь черта, где россияне остановят убийц.

П.А.

Ушел от неправого суда. Единственно возможным сейчас в России способом.