Путаясь в рукавах дельты. Артемий Троицкий вспоминает блюз

Двести сорок второй выпуск подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ посвящён классике корневого блюза – того самого, что вырос и расцвел в дельте реки Миссисипи. Рок-критик Артемий Троицкий отправился туда в творческую командировку, позволившую вспомнить, откуда взялись рок-н-ролл и всё такое прочее.

Этим летом мы всей семьёй совершили небольшое музыкальное паломничество на юг США, в штаты Миссисипи, Теннесси и Алабама. Главная точка маршрута – небольшой городок Кларксдейл в штате Миссисипи. Кларксдейл и его окрестности по праву считаются местом зарождения музыки блюз, и именно здесь находится роскошный Delta Blues Museum. Замечу, что больше ничего роскошного в городке нет: запустение полное, несмотря на отдельных туристов-паломников вроде нас. Миссисипи считается самым бедным из всех американских штатов, а его юго-западная часть, в которой расположен Кларксдейл, – самая бедная часть Миссисипи. Это бескрайняя дельта великой реки – абсолютно плоская, болотистая, занятая плантациями, где уже третий век выращивают хлопок, кукурузу и рис. Раньше на плантациях гнули спины рабы, среди потомков которых и завелась эта грустная, грубая, зачастую циничная, но невероятно цепляющая музыка – блюз.

В сувенирном отделе музея я приобрёл прекрасный двойной альбом-компиляцию "Признание в блюзе", куратором которого выступила знаменитая английская группа Rolling Stones. Гитарист "роллингов" Кит Ричардс предпослал пластинке эффектную фразу: "Блюз. Возможно, это самое важное, что Америка дала миру". Давайте послушаем классические вечнозелёные (хотя тут, наверное, правильно было бы сказать "вечноголубые") блюзы и убедимся в этом.



Роберт Джонсон (1911–1938) – самый загадочный и мифологизированный герой дельта-блюза. Популярный фильм "Перекрёсток" (1986) основан на легенде о том, как молодой Роберт встретил на перекрёстке дьявола и продал ему душу в обмен на непревзойдённое мастерство в игре на гитаре. Сейчас этот перекрёсток на окраине Кларксдейла отмечен монументом музыканта с гитарой. Джонсон провёл всего два сеанса звукозаписи, в 1936 и 1937 годах, и погиб, будучи отравленным ревнивым мужем, с женой которого он флиртовал и танцевал в кабаке. Дело было в городке Гринвуд, невдалеке от Кларксдейла. Джонсон стал первым членом пресловутого "Клуба 27"; за ним последовали скончавшиеся в том же роковом возрасте Джими Хендрикс, Дженис Джоплин, Джим Моррисон, Курт Кобейн и Эми Уайнхауз.

Роберт Джонсон с записанной 85 лет назад Love In Vain Blues

Мадди Уотерс (1913–1983), настоящее имя Маккинли Морганфилд, родился на плантациях в Иссакене, тоже в рукавах дельты. Ему повезло больше: он переехал в Чикаго и там невероятно прославился – и как гитарист/вокалист, и как автор дюжины всем известных блюзовых стандартов. Пик американской популярности Уотерса – 1948–1956 годы; пик всемирной славы – 1965–1973, когда и Rolling Stones, и Fleetwood Mac, и Led Zeppelin, и многие другие вовсю исполняли его песни.

Мадди Уотерс с песенкой "Я хочу, чтобы меня любили"

Хаулин Вулф (1910–1976), то есть Воющий Волк, – псевдоним Честера Барнетта, уроженца окрестностей Кларксдейла. Более жёсткий исполнитель, чем большинство его современников-блюзменов, он написал, в числе прочих едких песенок, Little Red Rooster, которая стала визитной карточкой ранних Rolling Stones. Так же, как Мадди Уотерс, большую часть жизни прожил в Чикаго и имел культовый статус среди европейских музыкантов.

Хаулин Вулф с блюзом "Совершить преступление"

Дейл Хоукинс (1936–2010) помоложе остальных, не настолько знаменит, и единственный, кто родился не в штате Миссисипи, а в соседней Луизиане. Но мне очень захотелось включить в программу его самую известную песню – Susie Q. В конце 1960-х она стала суперхитом в исполнении калифорнийцев Creedence Clearwater Revival и вообще рок-стандартом, который кто только не пел… А предлагаемую вам оригинальную версию Хокинс записал в 1958 году.

Дейл Хоукинс с Susie Q

Ну и, наконец, Би Би Кинг (1925–2015) – всеми признанный "Король блюза" и посол американской культуры, в 1979 году посетивший с концертами даже СССР (и я там был, в Театре эстрады напротив бассейна "Москва"). Родился тоже на плантациях, в школу пошёл в городке Индианола, штат Миссисипи, где сейчас находится его музей. Би Би Кинг исполнял более лиричный вариант блюза, а его виртуознейшая игра на гитаре мягче, чем у Воющего Волка, Мадди Уотерса и Джона Ли Хукера.

Би Би Кинг зажигает: Rock Me Baby, концертная версия

Блюз, вообще говоря, музыка хоть и однозначная, но разнообразная. И, кстати, именно Би Би Кингу принадлежит крылатая фраза: "У Блюза был ребёнок, и назвали его Рок-н-ролл".

Плейлист 240-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Setastian Telliet (France). Stuck in a Summer of Love, LP Domesticated

2. Lucy Gooch (UK). Chained to a Woman, LP Rain's Break

3. Plants & Animals (Canada). Love That Boy, LP The Jungle

4. Robert Johnson (USA). Love in Vain Blues, LP Confession' The Blues

5. Muddy Waters (USA). I Want To Be Loved, LP Confession' The Blues

6. Howlin’ Wolf (USA). Commit a Crime, LP Confession' The Blues

7. Dale Hawkins (USA). Susie Q, LP Confession' The Blues

8. B B King (USA). Rock Me Baby, LP Confession' The Blues

9. Henriette Sonnenvaldt (Denmark). New Skill, LP Something Wonderful

10. Daniele Patucchi (Italy). Giallo in Tensione, LP Paura

11. Ennio Morricone ft. Edda Dell’Orso (Italy). Ansimando, LP Paura

12. Sophia (UK/Germany). Road Song, LP Holding On/Letting Go

13. Akkajee (Finland). Lastenkeraaja, LP Lastenkeraaja

14. Eric Chenaux (Canada/France). Say Laura, LP Say Laura

