Ностальгия в стиле R&B. Артемий Троицкий отбирает великолепную семёрку

Хедлайнеры двести двадцать седьмого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – яркие звезды той благословенной эпохи, когда рок-н-ролл ещё лежал в колыбели. Рок-критик Артемий Троицкий компетентно рассуждает о старой и новой музыке, объясняя, почему ветераны вечно молоды душой. Но "Музыка на Свободе" не забывает о трагических обстоятельствах, которые переживает сейчас весь мир из-за военной агрессии России против Украины.

Война в Украине, к сожалению, продолжается, а внешняя политика России по отношению к западному миру не становится менее агрессивной. Поэтому этот выпуск "Музыки на Свободе", как и все апрельские эпизоды подкаста, открывается с хроники украинского музыкального сопротивления, со своего рода бонус-трека "Нет войне!" Это сводки с музыкального фронта, новейшие украинские записи, продолжающие цикл трёх специальных антивоенных выпусков, представленных в эфире и на подкаст-платформах в марте 2022 года.

Замечу, что 7 мая, то есть к празднику победы над нацизмом во Второй мировой войны, "Музыка на Свободе" готовит ещё один специальный актуальный выпуск, Пiснi перемоги. А сегодня представлю вам киевского автора-исполнителя Сергея Бабкина, в прошлом участника популярного, даже знаменитого регги- и фанк-коллектива 5’Nizza. Песня исполняется на русском языке, и она предельно понятна для непрошенных Украиной гостей. ​

Сергей Бабкин с композицией "Я солдат"

Теперь об обычном круговороте музыки в природе. В последнее время много пишут о том, что всяческая старая музыка (в основном периода 1950–1980-х годов) напрочь задвинула музыку новую. И не только в области продаж старомодных аудионосителей и паблишинга, но и по части стриминга и скачивания, где вроде бы главенствует молодёжь. Старички констатируют этот факт со злорадством ("Наша-то музыка получше была!"); молодые энтузиасты с возмущением ("С классикой всё гарантировано, а новую музыку продвигать не хотят!"). Я понимаю и тех, и других, поскольку "винтаж" знаю и люблю, но и актуальные сочинения слушаю в больших количествах и с интересом. Анализировать эту ситуацию, взвешивать pros and cons можно долго и по-всякому, но я скажу просто: современная музыка намного разнообразнее и хитроумнее, чем архивная, но поп-классика звучит гораздо живее, искреннее и веселее. Добавьте к этому более выраженную мелодичность, которая в давние времена котировалась выше ритма и аранжировки, – и получите ответ на вопрос: "Почему тогдашняя популярнее сегодняшней?"

Перевес "золотого фонда" особенно ощутим в песенном жанре. И это понятно, ведь авторами там числятся большие и цитируемые поэты – Боб Дилан, Леонард Коэн, Серж Генсбур, Джим Моррисон. А в инструментальной музыке преобладает клубная плясовая, и тут бал правит (к сожалению) сиюминутный электронный техно-транс-хаус. Однако интерес к дедо-бабушкиной инструментальной музыке тоже потихоньку растёт. Иначе чем можно объяснить выпуск монументальных – на восьми компакт-дисках и бог знает скольких винилах – сборников под общим названием "Могучие инструменталки в стиле ритм-энд-блюз", охватывающих период с 1956 по 1959 год? Из представленных там пары с лишним сотен пьес я выбрал великолепную семёрку.



Открывает парад знаменосец Чак Берри! Главный, наряду с Литтл Ричардом, чёрный рок-н-рольщик и автор множества рок-стандартов, не менее полудюжины которых были и в репертуаре The Beatles. Берри прекрасный остроумный поэт и хороший вокалист, но и гитарист от Бога. Инструментальных пьес в его дискографии почти нет, и я был рад обнаружить одну на сборнике "могучих инструменталок". Запись 1956 года, ровесница Roll Over, Beethoven; ранее не издавалась и названия не имеет.



Гарольд Джексон был контрабасистом в лос-анджелесском Jackson Bbothers Orchestra, но роскошную, слегка зловещую пьесу "Тайна" записал со своей женой, органисткой Димплз Харрис и выпустил в 1957 году под названием Harold & Dimples. В других источниках запись атрибутируется Harold & Dimples & The Holliwood Tornados. В любом случае, это был единственный релиз супружеского дуэта.



О Дж.Дж. Джонсе известно гораздо больше. Его полное имя – Джесси Джеймс, он родился в Атланте, играл на саксофоне, переехал в Калифорнию и там – редкий случай для афроамериканского музыканта – создал собственный рекорд-лейбл Ebb. Помимо стильной пьесы "В темноте" (1958) записал известную версию "Гарлемского ноктюрна" Эрла Хейгена и ещё много чего.



Плэс Джонсон – и вовсе легендарный саксофонист. Его инструмент звучит на студийных записях Нат Кинг Коула, Фрэнка Синатры и множества других звёзд, вплоть до Beach Boys. Большим хитом стала его оркестровая версия бессмертной темы "Розовой пантеры" Генри Манчини. У нас Плэс Джонсон представлен записью 1958 года "Вниз по лестнице". Музыканту сейчас 90 лет, он продолжает выступать на джаз-фестивалях.



А вот у ещё одного саксофониста, Гарольда ‘Поп Поп’ Роллинза, карьера совсем не сложилась. А жаль: его композиция Wow, части 1 и 2 – одна из моих любимых и, бесспорно, самая смешная на сборнике "могучих инструменталок". Известно, что на электрооргане играет Роберт ‘Хот Липс’ Бэнкс, а больше не известно ничего. Единственное свидетельство музыкальной деятельности Роллинза – тот самый сингл Вау, вышедший на просуществовавшем три года лейбле Glow Hill в 1957 году.



Если говорить о забавных эксцентричных номерах, то никак нельзя пропустить Down Yonder Бадди Джонсона. Пианист и руководитель оркестра, один из изобретателей стиля jump blues, Джонсон родился в 1915 году и умер в 1977-м. Представленная пьеса (1959) – одна из последних записей его оркестра. Меня она заинтриговала прежде всего очень странным звучанием солирующего инструмента: электронной обработки звука тогда ещё не существовало, а ни на один "натуральный" инструмент звук не похож. В результате долгих раздумий я предположил, что это казу (kazoo) – народное вокально-духовое приспособление, что-то вроде усовершенствованной расчёски с мембраной.



Под занавес – ещё одно хрестоматийное сочинение Генри Манчини, тема Peter Gunn. (Вообще, конец 1950-х – пик творчества и популярности великого композитора). На этот раз – вариация Swinging Peter Gunn (часть 2) в исполнении Джимми Нолена. Широкой публике это имя мало известно, но среди профессионалов-гитаристов он – великий авторитет. Достаточно сказать, что на протяжении десятилетий и до самой смерти в 1983 году Нолен был гитаристом в группе короля соула и фанка Джеймса Брауна. Кроме того, Нолен изобрёл специальный способ игры на гитаре, точнее, звукоизвлечения, под названием chicken scratch ("цыплячий скрип"), который он блестяще демонстрирует на нашей записи. К сожалению, сольных работ у Джимми Нолена очень немного.

Плей-лист 227-го выпуска "Музыки на Свободе":

Бонус-трек: Сергей Бабкин, Я солдат

1. Ela Minus (Colombia/USA). They Told Us It Was Hard, But They Were Wrong, LP Acts Of Rebellion

2. Hayvanlar Alemi (Turkey). Mavi sepet, LP Guarana Superpower

3. Propeller (Estonia). Ma tahan teha tiinat, LP 40

4. Propeller (Estonia). Die Woche, LP 40

5. Natasha Atlas (UK/Egypt). It’s A Man’s World, LP Strange Days

6. Chuck Berry (USA). Untitled, LP Mighty Instrumentals R&B Style 1956–1959

7. Harold & Dimples (USA), Mystery. LP Mighty Instrumentals R&B Style 1956–1959

8. J.J.Jones (USA). Darkness, LP Mighty Instrumentals R&B Style 1956–1959

9. Plas Johnson (USA). Downstairs, LP Mighty Instrumentals R&B Style 1956–1959

10. Harold ‘Pop Pop’ Rollins (USA). Wow Part 2, LP Mighty Instrumentals R&B Style 1956–1959

11. Buddy Johnson (USA). Down Yonder, LP Mighty Instrumentals R&B Style 1956–1959

12. Jimmy Nolen (USA). Swingin’ Peter Gunn Part 2, LP Mighty Instrumentals R&B Style 1956–1959

13. Nando Citarella & Tamburi del Vesuvio (Italy). Museca, LP MUSECA

14. Saint Agnes (UK). No pussy blues, LP Vampire

15. Uman (France). Entrelacs, LP Chaleur humaine

