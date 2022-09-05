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Время Свободы

"Засиделся я, короче". Метит ли Кадыров на пост главы Росгвардии

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Время Свободы - Темы дня 5.09.2022
by Радио Свобода

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ВСУ заявляют об освобождении нескольких населенных пунктов, два эксперта МАГАТЭ останутся на ЗАЭС на постоянной основе;

Бывший советник главы Роскосмоса Иван Сафронов приговорен к 22 годам колонии по делу о государственной измене;

Лиз Трасс станет британским премьером;

Насколько отражает настроения в чешском обществе состоявшаяся в Праге многотысячная демонстрация, одним из требований которой был отказ от помощи Украине?;

Что стоит за заявлением главы Чечни Рамзана Кадырова о желании уйти в отставку со своего поста;

"Новая газета", основанная Михаилом Горбачевым, лишена лицензии СМИ.

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