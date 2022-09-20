Время Свободы: Юридически ничтожные. Кремль спешит с "референдумами" на оккупированных территориях
На оккупированных территориях Украины состоятся «референдумы» о присоединении к России***В «ЛНР» осуждены два сотрудника ОБСЕ***Закон о коллаборационизме в Украине***Мундепу Алексею Горинову 7-летний срок сокращен на 1 месяц***Бывшей главе штаба Навального Лилии Чанышевой грозит до 18 лет тюрьмы
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