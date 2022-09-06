"Внук говорил: "Бабушка, мы должны защищать нашу родину, отечество наше". Сложил на алтарь победы голову, чтобы в Украине был мир, свобода, жизнь и счастье". "Большинство тувинцев - простые, добрые, в чём-то даже чересчур наивные. Может, из-за этой наивности мы так в пропаганду сильно и верим. Ни за какую родину мы там не погибаем, а погибаем в чужой стране, вдали от своего дома". Тыва, беднейший регион России, лидирует по количеству военнослужащих, погибших в Украине.