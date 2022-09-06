Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Общество

"Ни за какую родину мы там не погибаем"

"Ни за какую родину мы там не погибаем"
Embed
"Ни за какую родину мы там не погибаем"

No media source currently available

0:00 0:04:56 0:00
Скачать медиафайл

"Внук говорил: "Бабушка, мы должны защищать нашу родину, отечество наше". Сложил на алтарь победы голову, чтобы в Украине был мир, свобода, жизнь и счастье". "Большинство тувинцев - простые, добрые, в чём-то даже чересчур наивные. Может, из-за этой наивности мы так в пропаганду сильно и верим. Ни за какую родину мы там не погибаем, а погибаем в чужой стране, вдали от своего дома". Тыва, беднейший регион России, лидирует по количеству военнослужащих, погибших в Украине.

АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG