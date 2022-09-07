Дверь не захлопнута? США не признали Россию спонсором терроризма

Украинские войска продолжили контрнаступление на нескольких направлениях;

Проект "Военный омбудсмен" фиксирует рост числа жалоб на невыплаты по погибшим и раненым в Украине российским военнослужащим и обращений со стороны тех, кто не хочет участвовать в войне;

Владимир Путин хочет пересмотра заключенной при посредничестве Турции сделки по экспорту украинского зерна;

Джо Байден не поддержал признание России государством-спонсором терроризма;

Концерт выступившей против российского вторжения в Украину пианистки Полины Осетинской в Петербурге отменен без объяснения причин.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!