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Время Свободы

"Плачет синяя Россия". На кого намекает "Газпром" песней Визбора?

Информационный дайджест "Время Свободы", 6 сентября

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Время Свободы - Темы дня 6.09.2022
by Радио Свобода

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Тактика ВСУ при наступлении в Херсонской области;

Почему суд по делу Ивана Сафронова отказался приобщить к материалам дела доказательства того, что Сафронов пользовался данными из открытых источников;

В Беларуси адвокат Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и политик Григорий Костусёв приговорены к длительным срокам заключения по обвинению в заговоре против Александра Лукашенко;

Отношение украинцев к заключению перемирия с Россией – исследование экспертов университета Джорджа Мэйсона;

Резервы Европы для борьбы с газовым шантажом Кремля.

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