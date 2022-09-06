"Плачет синяя Россия". На кого намекает "Газпром" песней Визбора?

Тактика ВСУ при наступлении в Херсонской области;

Почему суд по делу Ивана Сафронова отказался приобщить к материалам дела доказательства того, что Сафронов пользовался данными из открытых источников;

В Беларуси адвокат Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и политик Григорий Костусёв приговорены к длительным срокам заключения по обвинению в заговоре против Александра Лукашенко;

Отношение украинцев к заключению перемирия с Россией – исследование экспертов университета Джорджа Мэйсона;

Резервы Европы для борьбы с газовым шантажом Кремля.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!