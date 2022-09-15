Человек имеет право. Тотальный призыв

Что скрыли в Указе о мобилизации. Как иностранцам предложили гражданство РФ в обмен на службу в армии. Референдумы в оккупации.
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