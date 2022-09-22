Лицом к событию. Мобилизация ради аннексии

"Спецоперация" Путина официально превращается в войну. В эфире Игорь Эйдман, Иван Павлов, Константин Скоркин, Александр Коваленко.
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