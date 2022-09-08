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Время Свободы

"С удовольствием, но мне нельзя". Хочет ли на фронт губернатор

Информационный дайджест "Время Свободы", 9 сентября

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Время Свободы - Темы дня 8.09.2022
by Радио Свобода

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Вооруженные силы Украины продолжают успешное контрнаступление, считают военные эксперты, официальных данных о продвижении войск практически нет;

Следует ли участвовать в едином дне голосования в России, и, если да, прибегать к тактике «умного голосования»;

Против кинорежиссера Виталия Манского возбуждено уголовное дело о клевете за слова о разворовывании госсредств, выделенных на проведение Московского и других российских кинофестивалей;

Депутаты Госдумы и Башкортостана хотят запретить пропаганду «идеологии чайлдфри»;

Прокуратура Петербурга потребовала признать блокаду Ленинграда актом геноцида советского народа.

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