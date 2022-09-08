"С удовольствием, но мне нельзя". Хочет ли на фронт губернатор

Вооруженные силы Украины продолжают успешное контрнаступление, считают военные эксперты, официальных данных о продвижении войск практически нет;
Следует ли участвовать в едином дне голосования в России, и, если да, прибегать к тактике «умного голосования»;
Против кинорежиссера Виталия Манского возбуждено уголовное дело о клевете за слова о разворовывании госсредств, выделенных на проведение Московского и других российских кинофестивалей;
Депутаты Госдумы и Башкортостана хотят запретить пропаганду «идеологии чайлдфри»;
Прокуратура Петербурга потребовала признать блокаду Ленинграда актом геноцида советского народа.
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