В Великобритании умерла королева Елизавета II. Об этом сообщил Букингемский дворец. Траурное объявление разместили на стенах дворца, к которому стали приходить сотни британцев.

Новым королём стал старший сын королевы Чарльз.

Елизавета II — старшая дочь короля Георга VI и леди Елизаветы Боуз-Лайон — родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. Получила домашнее образование. В 1945 году поступила во вспомогательную территориальную службу — женское подразделение британской армии.

В 1947 году состоялась свадьба Елизаветы и принца Греческого и Датского Филиппа. Он отказался от всех титулов, принял британское подданство и получил титул герцога Эдинбургского. В браке у них родилось четверо детей.

Королева взошла на престол в 1952 году, в 2015 году она стала самым долгоправящим монархом в истории Великобритании и Англии.

В начале июня в королевстве прошли торжества по случаю "платинового юбилея" – 70-летия правления Елизаветы II. Публике показали ролик, в котором королева пьёт чай с медвежонком Паддингтоном. В ролике они оба признались, что носят с собой бутерброд с мармеладом. Заканчивается видео словами медвежонка "Счастливого вам юбилея. И спасибо вам за всё".

За годы правления Елизаветы II сменились 14 премьер-министров (первым был Уинстон Черчилль), множество бывших британских колоний получили независимость. Ряд стран Содружества стали республиками. Последняя из них – Барбадос – в прошлом году.

Королева встречалась со множеством исторических деятелей, от Джона Кеннеди и Юрия Гагарина до Дональда Трампа и Владимира Путина. Елизавета II – героиня множества фильмов и сериалов, в том числе художественных, и один из символов современной британской жизни и культуры.