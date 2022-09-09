Карла III официально объявят королём Великобритании 10 сентября

73-летнего Карла III официально объявят королём Великобритании в субботу, 10 сентября, передаёт газета Independent. Ранее сообщалось, что церемония возведения на престол состоится 9 сентября.

Почему Карл, а не Чарльз? В русской литературной традиции британских монархов называют на немецкий манер: Элизабет превращается в Елизавету, Джордж — в Георга, Эдвард — в Эдуарда. Пока принц Чарльз был принцем, на него это правило не распространялось. Транспозиция монархических имён существует и в других языках.

Карл автоматически стал королем после смерти королевы 8 сентября, как бывший наследник престола. Однако, как пишет издание, по традиции должна быть проведена формальная церемония, которую проведет Совет по престолонаследию. Он обычно собирается в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне в течение 24 часов после смерти монарха.



В этот раз это будет сделано позже, так как не было достаточно времени для подготовки, пишет газета. При этом Совет должен состояться до первого после смерти королевы заседания парламента, который, в свою очередь, должен собраться как можно скорее.

Традиционно в Совете по престолонаследию участвует весь Тайный совет, состоящий из советников монарха, их насчитывается более 700 человек. Однако, как пишет Independent, в этот раз в церемонии пригласили участвовать лишь 200 членов совета.

После траура по королеве в Великобритании начнётся организация официальной церемонии коронации Карла. Подготовка может занять больше года. Елизавета II была коронована через полтора года после смерти отца и своего возведения на престол.